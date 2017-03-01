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На Донбассе обнаружили много российских вагонов
На оккупированной территории Донбасса передвигается много российских вагонов с углём и другим товаром. Такое мнение участник АТО, известный блогер Глеб Бабич высказал в интервью ONLINE.UA.
"Я убежден: торговля с "ордой" однозначно более продолжаться не может. Потому что налицо даже не двойные стандарты, а двойной мир. Вот тут война идет, а тут — составчики с углем и разным товаром ходят, причем, в громадном количестве. Мы из сектора М возвращались поездом — железнодорожные пути забиты. Преобладающая приписка вагонов — РЖД. То есть товарооборот — огромен! И мы, точнее, наша власть, зажмурив глаза, врет в течение двух с половиной лет, что все в порядке, что — ура, ребята, мы от России уже, наверное, не зависим!", — подчеркнул боец АТО. Читайте также: Торговля с оккупированным Донбассом: у Гройсмана прояснили тонкости "А, на самом деле, налицо ситуация, когда мы взаимосвязаны с теми, с кем воюем. Так нельзя. Уже говорили про крест и трусы — помнишь этот навязший в зубах анекдот? Но нельзя одной рукой делать одно, а другой — совершенно другое. Нельзя. Тем более, нет ни мотивов, ни нормального объяснения, во имя чего это делается", — добавил он.
"Хотя у нас власть сейчас достигла высшей степени искусства объяснения. Истолковать они могут все. Объяснить абсолютно любую проблему и найти причину, почему да или почему нет. И по документам все будет правильно. Получается когнитивный диссонанс. Глазами ты видишь одно, но тебе доходчиво объяснили, что вот эта черная штука — белого цвета! И по документам все сходится. Документы, печати, экспертные мнения, СМИ и телевизор — все подтверждает: это — белое. Но оно же черное! То есть, после объяснений чувствуешь себя большим идиотом, нежели до", — продолжил блогер. "Это большая проблема. Так происходит со многим. И если уж говорить о блокаде, то это давно надо было делать. И даже не блокировать, а поступательно сводить к нулю. За 2,5 года эту проблему уже можно было решить. Ее просто никто не хотел решать. И, может быть, из-за того, что это вылезло наверх, теперь начнет что-то делаться. Потому что это связано со всей нашей энергетической системой, с ценами — со всем. Просто до этого как-то не доходили руки, а тут у некоторых не доходили мозги оценить, почему все так, почему тебе пришла именно такая платежка... И тут нам опять объясняют: ребята, на самом деле, это роттердамская цена угля, вы ничего не понимаете. А мы — понимаем. И мы вам сейчас все объясним. Следите за руками...", — резюмировал Глеб Бабич.
Теги: Россия, Донбасс, СМИ, железная дорога, ДНР, ЛНР, АТО
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