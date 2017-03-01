Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс

01.03.2017 11:00

Последний календарный день зимы выдался одним из самых напряженных на фронте. В Донбассе украинские военные зафиксировали 117 обстрелов со стороны наемников “ЛДНР”. Двое бойцов АТО погибли, еще двое получили ранения, один военнослужащий травмирован. По данным штаба АТО, на карте боевых сражений нет места, где накануне не было обстрелов.

Так, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. Досталось страдающим от “русского мира” Гнутово, Широкино, Павлополю, Красногоровке, Талаковке, Новотроицкоме. По Марьинке боевики стреляли из БМП, сообщает “Диалог.UA”. После “похмелья” оккупантов от преждевременной “национализации” в Донецке ночью мирные жители спали очень тревожно: обстрелы не прекращались со второй половины дня. Около часа боевики стреляют из Макеевки Макеевка (практикер) - доброе утро по-донецки, с севера лупят, мощно Макеевка, безнаказанно долбят. Гремит сильно. Дом ходуном По Донецку ночью ездили тенты. Вероятно, что-то готовят, - сообщают горожане. В штабе АТо подтверждают – от огня наемников пострадали шахта Бутовка, Верхнеторецкое и Новгородское. Из 152 миллиметровой артиллерии - Луганское и Троицкое, а из 120 и 82- мм минометов - Пески, Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Каменка, Авдеевка, Опытное, Новотошковское и Луганское. Били также по Невельскому, Богдановке. Активизировались бандформирования и в Луганской области. Здесь из 152-мм артиллерии обстреляли Крымское, из минометов - Попасную, Орехово, Новозвановку, Новоалександровку и Крымское. Из стрелкового оружия тревожили защитников Украины в Станице Луганской и Новоалександровке, в Желтом.

Источник dialog.ua