Позиция Кремля: Введение в «Л/ДНР» внешнего управления на украинских предприятиях – не «отжим»

01.03.2017 20:15

Введение в «ЛНР» и «ДНР» внешнего управления на украинских предприятиях не является «отжимом». Об этом сегодня сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о будущем самопровозглашенных «республик» после «отжима», передает российское «РБК».

«Я не думаю, что слово "отжим" здесь применимо, и не думаю, что было бы корректно называть это отжимом. Мы являемся свидетелями того, что отторгнутые своим государством области попадают в еще более тяжелое положение, будучи поставленными в условия блокады со стороны экстремистов», – сказал Песков.

По его мнению, действия, которые предпринимаются властями «республик», «в какой-то степени можно понять». «Речь идет о жизни нескольких миллионов людей. Людям надо выживать», – сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что вопросы работы самих предприятий не имеют никакого отношения к России. «Россия имеет определенное влияние на представителей Донбасса, но ими не руководит. Руководители этих районов принимают решения, которые считают целесообразными для обеспечения жизни этих регионов после того как они поставлены в такие условия», – уточнил пресс-секретарь.

Как ранее сообщалось, в «ДНР» и «ЛНР» были изданы «указы», согласно которым с 1 марта на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на территории «республик» и не платят местные налоги, вводится внешнее государственное управление.

Источник dnews.dn.ua