Рынок недвижимости Донецка: с признанием паспортов «ДНР» квартиры продаются активнее

01.03.2017 19:50

Цены на недвижимость в Донецке больше не снижаются, а имеют тенденцию к увеличению. Об этом «Сегодня.ua» рассказали донецкие риелторы, добавив, что катализатором изменений стало признание Россией так называемых «паспортов» «ДНР» и «ЛНР».

«Люди начали активнее покупать и продавать недвижимость в Донецке, оформляя документы по законодательству "ДНР". Нельзя сказать, что все это делают повально – не меньшая часть сделок проводится украинскими нотариусами на подконтрольных территориях», – рассказал специалист по недвижимости Андрей Ненашев.

Нотариусы на неподконтрольных территориях уже начали оформлять сделки по купле-продаже квартир. До этого момента, как рассказали риелторы, сделки проходили по генеральным доверенностям, то есть по факту хозяин у жилья менялся, а де-юре, в реестре недвижимости, оставалась прежняя фамилия. «Люди боялись покупать и получать непонятно какие-то документы на жилье, но после слов Путина, мол, признали, все даже как-то обрадовались. Правда, в реальности все по-другому и вряд ли кто-то, например, в России, будет проводить сделку по "паспорту ДНР". Но это проблемы тех, кто решил, что теперь у них все хорошо», – подчеркивает Ненашев.

Разная география

Цены, по словам торговцев, уже вышли из крутого пике, которое было в 2014-2015 годах. По-прежнему в цене 1- и 2-комнатные квартиры, а «трешки» и «четырешки» присматривают очень редко. И хотя платить немалую коммуналку за 50-80 квадратных метров желающих мало, продавцы все равно не сбрасывают цены. «Ждем повышения цен. С Нового года многие продавцы вообще отменили продажи и придерживают квартиры, чтобы попозже продать за хорошие деньги», – отмечает риелтор Юлия Коваленко.

В Донецке людей за последний год больше не стало, а вот квартиры покупают активно. При этом продавцы уверяют, что донецкое жилье приобретают люди с совершенно разной географической регистрацией – от Луганска до Луцка. «Лично у меня были сделки только с жителями Донецка и области, которые выехали в начале войны и сейчас решили вернуться. Другие продавцы рассказывают о покупателях из Львова и Полтавы, которые обзаводятся жильем в Донецке. Кто-то пытается вложить деньги и выгадать, пока цены еще не взлетели. Кто-то говорит, что, дескать, здесь коммуналка дешевле. Но я бы не сказал: при зарплате в 6-7 тысяч рублей (2800-2268 грн) коммунальные платежи в 1000 рублей (467 грн) – это тоже много», – говорит Коваленко.

Какие районы привлекают в первую очередь будущих владельцев жилья в Донецке? Все традиционно: спальные Буденновский и Пролетарский, центральные Ворошиловский и Калининский. Худо-бедно продаются квартиры в Куйбышевском, Киевском и Петровском районах, даже в самых опасных по обстрелам их частях. «Недавно была продана 2-комнатная квартира на Петровке, практически возле поселка шахты "Трудовская" – за 12 тысяч долларов», – отметила риелтор.

Есть надежда

Относительную устойчивость и даже небольшой рост цен на донецкую недвижимость местные продавцы жилья объясняют очень просто. «Уже нет поспешного "сброса" квартиры за копейки из-за того что надо срочно выезжать. Все кто хотел – уже все продали и уехали. Все-таки три года прошло. Так что бросовых цен уже в Донецке не будет. Вот на бульваре Пушкина 2-комнатная квартира продана на днях за 25 тысяч долларов. Два года назад подобные квартиры продавались от силы за 15 тысяч долларов», – отмечает риелтор Константин Мищенко.

Разброс цен на «квадраты» по-прежнему зависит от массы факторов: района, этажа, состояния квартиры и прочего. Не в почете панельные хрущевки, зато особое внимание свежеотремонтированным квартирам в многоэтажках. За однокомнатную квартиру продавцы в Донецке просят от 8 до $10 тыс. долл., двухкомнатная обойдется от 10-11 тысяч до 15-18 тысяч долларов, а цены на трехкомнатные хоромы стартуют от 18-20 тысяч долларов. Что интересно, на сайтах продажи недвижимости цены на плохо продающиеся четырехкомнатные квартиры недалеко от центра могут быть гораздо ниже, чем стоимость «двушки» примерно в том же районе.

Не теряют надежды и продавцы элитного жилья. Одна их самых дорогих квартир Донецка – 5-комнатка возле кинотеатра «Звездочка» с мебелью и техникой выставлена на продажу за 260 тысяч долл. Следующая шикарная квартира размером в 4 комнаты в том же районе немного дешевле – «всего» 255 тысяч долларов. За эти деньги предлагается и дорогой дизайнерский ремонт, и подземный паркинг, и техника ведущих производителей, гардеробные и люстры в стиле «модерн».

«Эти квартиры уже давно стоят на продаже. Цены на них не сбрасывают, а это больше 6 млн грн. Чего ждут – не совсем ясно, но чудо может и случиться», – комментирует риелтор Андрей Ненашев.

Копеечные метры

Снять жилье в Донецке можно за 2500-3000 рублей (1100-1300 грн) в месяц. Причем вам предложат не какую-нибудь халупу, а вполне добротную «однушку» в паре остановок от горадминистрации. Риелторы говорят, что в секторе аренды все шумит и движется, спрос превышает предложение, и любые выставленные на аренду квадратные метры тут же разбираются желающими. «Берут и окраины, и центр. Аренда реально дешевая, но постепенно цена тоже растет, потому что предложений больше не становится. За 5000 рублей (2334 грн) в месяц можно взять вполне европейскую квартиру с хорошим ремонтом и мебелью», – отмечает Юлия Коваленко.

Кроме того, донецкие торговцы недвижимостью констатировали, что интерес к так называемым «квартирам на земле» постепенно угас. «Их хорошо брали в самом начале военных действий, потому что к "квартирам на земле" прилагались погреба-убежища и огородики, способные прокормить семью. Сейчас потребность в них уже меньше, и интерес вновь вызывают квартиры на этажах», – рассказали риелторы.

Источник dnews.dn.ua