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Архив - Донецкая область

Сепаратисты хотят посетить украинские предприятия

01.03.2017 20:40
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Сепаратисты хотят посетить украинские предприятия

В ДНР и ЛНР требуют обратный визит своих представителей на украинские предприятия на подконтрольных территориях.

Сепаратисты потребовали визита своих представителей на украинские предприятия, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Эхо друга" частного визита "на Донбасс: сегодня ОРДЛО заявили, что в рамках" программы воссоединения народов Донбасса "они теперь требуют обратной визит так называемого" МЧС и общественных организаций "на украинские предприятия на подконтрольных территориях", - написала она в Facebook.

Источник korrespondent.net



Теги: Украина, Донбасс, предприятие, МЧС, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
 
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