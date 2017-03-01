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Сепаратисты хотят посетить украинские предприятия
01.03.2017 20:40
В ДНР и ЛНР требуют обратный визит своих представителей на украинские предприятия на подконтрольных территориях.
Сепаратисты потребовали визита своих представителей на украинские предприятия, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.
"Эхо друга" частного визита "на Донбасс: сегодня ОРДЛО заявили, что в рамках" программы воссоединения народов Донбасса "они теперь требуют обратной визит так называемого" МЧС и общественных организаций "на украинские предприятия на подконтрольных территориях", - написала она в Facebook.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, предприятие, МЧС, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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