Сепаратисты хотят посетить украинские предприятия

01.03.2017 20:40

В ДНР и ЛНР требуют обратный визит своих представителей на украинские предприятия на подконтрольных территориях.

Сепаратисты потребовали визита своих представителей на украинские предприятия, заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"Эхо друга" частного визита "на Донбасс: сегодня ОРДЛО заявили, что в рамках" программы воссоединения народов Донбасса "они теперь требуют обратной визит так называемого" МЧС и общественных организаций "на украинские предприятия на подконтрольных территориях", - написала она в Facebook.

Источник korrespondent.net