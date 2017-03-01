Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз

01.03.2017 15:40

Блокада железнодорожного сообщения на Донбассе и торговли углем грозит Украине потерей Мариуполя. Такое мнение выразил известный блогер Ярослав Матюшин в своем видеоблоге на ONLINE.UA.

"Я не знаю, насколько правдивы слова премьер-министра Владимира Гройсмана об угольном кризисе, о том, что начнутся веерные отключения, что наши ТЭС могут работать только на угле марки "А", который добывается в Донецке и Луганске. Я не специалист. Однако я знаю, чем это грозит ключевому для Украины в этой войне городу — Мариуполю. Ринат Ахметов уже заявил, что он остановил Енакиевский метзавод — да и хрен с ним, он находится на оккупированной территории. Но дело в том, что если остановятся мариупольские заводы Ильича и "Азовсталь", а после их остановки автоматически встанет порт, мы получим около 50 тысяч безработных в одной из самых горячих точек страны", — считает он. Он отметил, что не все из этих 50 тысяч человек лояльны к Украине. "Куда девать это количество безработных, ни Парасюк, ни Семенченко (активные участники блокады нардепы Владимир Парасюк и Семен Семенченко, — ONLINE.UA), ни вся фракция "Самопоміч" не говорят, да и уверен, что не думают об этом", — сказал блогер. Читайте также: Несколько причин, по которым нельзя блокировать Донбасс "Очень многие в сети радуются и потирают ручки, говорят: "Ура, Ахметку наказали". Чуваки, Ахметку никто не наказал. Ну, остановят его металлургический цикл. Он пожмет плечами, конечно, погрустит, может даже выпьет 100 грамм... У него есть пара копеек на счетах, у него есть квартира в Лондоне и не только. Он уедет жить в Лондон и, может быть, прикупит там себе пару прибыльных бизнесов. Или вложится в какой-нибудь крутой ІT-стартап. Его жизнь на этом не закончится, поверьте мне. Однако мы потеряем примерно 25% экспорта, который нам приносит валютную выручку в страну. И потом, когда гривна "лупанет" около 50 грн за доллар, не удивляйтесь этому", — добавил Матюшин. По его словам, люди, которые могут остаться без работы в Мариуполе, будут винить в этом президента Петра Порошенко. "Блокадники" хорошо устроились. Если остановится металлургия Мариуполя, экспорт рухнет, то, естественно, гривна упадет: 50 за доллар — это навскидку, давайте будем отталкиваться от этой абстрактной цифры. Естественно, в рухнувшей гривне будут винить "злочинну владу" и "Пороха". 50 тысяч условных безработных Мариуполя (а ватка не сильно любит думать) не будут сепарировать "блокадников" и действующую власть, они тоже будут обвинять "кровавого Потрошенко", — уверен блогер. Он добавил, что депутаты должны принять меры, чтобы не останавливалось металлургическое производство Мариуполя. "Поэтому, мне кажется, к этой блокаде надо подходить с умом, что ли. Я понимаю, что этим выражением оскорбляю активистов блокады угля, но мне кажется, что лучше бы вся эта проклятая фракция "Самопоміч" вернулась в Верховную Раду и написала бы какой-нибудь новый законопроект о статусе этих территорий, в котором бы четко было прописано, чем можно торговать, чем нельзя. Но лучше, чтоб вообще ничем нельзя было. Самое главное — чтобы на государственном уровне решили вопрос о том, чтобы не останавливалось металлургическое производство нашего города, потому что вы же не понимаете последствия...", — подчеркнул Матюшин. "Если будет самый хреновый выход, скорее всего, город падет. И все. Дальше можно будет забыть про унитарную и большую Украину в том составе, в котором она была до 2014 года, потому что план "Новороссия", который мы остановили в 2014 году, начнет дальше расползаться на восток. Это будет триумф "новороссцев".

Поэтому я хочу сказать, что блокаду вводить надо, но:

а) с умом;

б) подкрепленную законами;

в) уж точно не с такими исполнителями", — добавил блогер.