"Укртелеком" перестал обслуживать жителей "ДНР"

01.03.2017 14:35

Компания "Укртелеком" прекратила предоставление услуг в оккупированной части Донецкой области, сообщает телеканал 112 Украина.

"ПАО "Укртелеком" сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами", - говорится в сообщении.

В компании заявили, что потеряли техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети.

Всего прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек.

О данной ситуации компания уже сообщила правоохранительным органам и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.