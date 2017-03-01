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"Укртелеком" перестал обслуживать жителей "ДНР"
Компания "Укртелеком" прекратила предоставление услуг в оккупированной части Донецкой области, сообщает телеканал 112 Украина.
"ПАО "Укртелеком" сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года предоставления услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса вооруженными лицами", - говорится в сообщении.
В компании заявили, что потеряли техническую возможность централизованно управлять оборудованием на этой территории и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети.
Всего прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек.
О данной ситуации компания уже сообщила правоохранительным органам и Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Теги: Донбасс, Укртелеком, национализация
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