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Архив - Донецкая область

«Укртелеком» в Донецке захватили боевики

01.03.2017 16:20
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«Укртелеком» в Донецке захватили боевики

Компания ПАО «Укртелеком» сообщает о вынужденном прекращении с 1 марта 2017 года оказание услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами.

Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети. Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек, сообщается на сайте компании.

Укртелеком сообщает о ситуации НКРСИ, соответствующим правоохранительным органам и другим операторам связи.
Напомним, что компания «Укртелеком» входит в группу «СКМ», принадлежащую донецкому олигарху Ринату Ахметову.



Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , Интернет, Укртелеком, ДНР, ЛНР
 
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