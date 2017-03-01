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В Авдеевке заканчивается вода
В Авдеевке заканчивается питьевая вода. Ее осталось максимум на две подачи в сеть из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на странице в Facebook, передает телеканал 112 Украина.
Жебривский отметил, что в школах и других социальных объектах Авдеевки уже установлены 34 резервуара для питьевой воды емкостью 1м. куб, а также отрабатывается возможность закупки еще 10 резервуаров для питьевой воды.
Он также сообщил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям готова передислоцировать в Авдеевку два водовоза 7 и 9 м. куб для развозки питьевой воды по резервуарам. Кроме того, Авдеевский коксохим предоставляет большую цистерну 17 м. куб для обеспечения города технической водой."Воды в резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть. Предыдущие 6 дней воду в город подавали по графику. Готовим город к автономному обеспечению водой. В частном секторе расставили дополнительно 5 резервуаров емкостью по 1 куб. Адвентистское гуманитарное агентство ADRA приобрело 6 однокубовых емкостей. Еще 7 резервуаров для питьевой воды предоставляет Чешская гуманитарная организация "Человек в беде", - написал он.
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода, запас, Павел Жебривский
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