В ДНР "национализировали" 40 предприятий

01.03.2017 15:20

Глава так называемой ДНР заявил, что на связь новое руководство не выходило. В так называемой ДНР введено внешнее управление на 40 украинских предприятиях. Об этом в среду, 1 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передают подконтрольные сепаратистам СМИ.

По его словам, никто из собственников "национализированных" предприятий пока не выходил на связь с руководством ДНР.

Напомним, ранее Захарченко объявил о создании штаба, который будет контролировать процесс перевода украинских предприятий под внешнее управление.

Источник korrespondent.net