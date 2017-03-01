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В ДНР "национализировали" 40 предприятий
01.03.2017 15:20
Глава так называемой ДНР заявил, что на связь новое руководство не выходило. В так называемой ДНР введено внешнее управление на 40 украинских предприятиях. Об этом в среду, 1 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко, передают подконтрольные сепаратистам СМИ.
По его словам, никто из собственников "национализированных" предприятий пока не выходил на связь с руководством ДНР.
Напомним, ранее Захарченко объявил о создании штаба, который будет контролировать процесс перевода украинских предприятий под внешнее управление.
Источник korrespondent.net
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, национализация, Захарченко
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