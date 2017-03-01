В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой

01.03.2017 16:00

Украинские разведчики утверждают, что в Донбассе трое вооруженных военнослужащих мотострелковой бригады «ЛНР» угрожали детям в захваченной школе, сообщаетMRPL.CITY передает ilich.in.ua.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвались в общеобразовательную школу в населенном пункте Хрустальный, сорвали проведение уроков и угрожали школьникам и учителям учебного заведения физической расправой.