Главная / Новости / Донецкая область / В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой
Последние новости раздела
- «Укртелеком» в Донецке захватили боевики16:20
- В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой 16:00
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз15:40
- В ДНР "национализировали" 40 предприятий15:20
- "Укртелеком" перестал обслуживать жителей "ДНР"14:35
- Через блокаду Донбасса в Украине хотят разыграть абхазский сценарий – Гройсман14:20
- Кабмин утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее13:40
- Мариупольская «Самооборона» прибыла на блокаду (ВИДЕО)13:20
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой
01.03.2017 16:00
Украинские разведчики утверждают, что в Донбассе трое вооруженных военнослужащих мотострелковой бригады «ЛНР» угрожали детям в захваченной школе, сообщаетMRPL.CITY передает ilich.in.ua.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК в состоянии сильного алкогольного опьянения ворвались в общеобразовательную школу в населенном пункте Хрустальный, сорвали проведение уроков и угрожали школьникам и учителям учебного заведения физической расправой.
Теги: Украина, Донбасс, дети, школа, ДНР, ЛНР
Читайте также:
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Если это правда, это просто жесть - сети возмущены тем, что в "ДНР" учат детей стукачеству
- Дети из Зайцево ходят в школу через три блокпоста (ВИДЕО)
- "Спасите наших детей! Из них пытаются вылепить новые машины для убийств и войн" - дончане (ВИДЕО)
- "Я в ужасе от того, что раньше призывала своих учеников любить Украину", - учитель в Донецке
- В Донецкой области растет число заболевших гриппом и ОРВИ
- «Укртелеком» в Донецке захватили боевики16:20
- В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой 16:00
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз15:40
- В ДНР "национализировали" 40 предприятий15:20
- "Укртелеком" перестал обслуживать жителей "ДНР"14:35
- Через блокаду Донбасса в Украине хотят разыграть абхазский сценарий – Гройсман14:20
- Кабмин утвердил порядок ввоза товаров в зону АТО и вывоза из нее13:40
- Мариупольская «Самооборона» прибыла на блокаду (ВИДЕО)13:20
- Кремль поддержал "национализацию" украинских предприятий в ДНР/ЛНР13:10
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ 13:00
- «Укртелеком» в Донецке захватили боевики16:20
- В Донбассе произошел вооруженный захват школы. Детям угрожали расправой 16:00
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз15:40
- В ДНР "национализировали" 40 предприятий15:20
- Кравчук назвал потери Украины "в трехсотлетней войне" с Россией15:00
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- "Укртелеком" перестал обслуживать жителей "ДНР"14:35
- Через блокаду Донбасса в Украине хотят разыграть абхазский сценарий – Гройсман14:20
- После Донецка Савченко заявила о планах ехать в Крым14:00
- Игроки "Шахтера" сделали подарок детской больнице в Харькове13:50
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс