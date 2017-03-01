- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса21:05
- В зоне АТО с начала дня погибли двое военных, еще один ранен, - штаб АТО20:10
- В Мариуполе киевским гостям показали экологическую мобильную лабораторию 19:45
- Штаб блокады Донбасса заявил о штурме позиций активистов под Торецком18:20
В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО
Женщина работала электромонтером и якобы передавала СБУ данные о сепаратистах. Сепаратисты в Донецке задержали женщину, которую подозревают в связях со Службой безопасности Украины. Об этом сообщило так называемое "министерство госбезопасности" ДНР (МГБ).
"МГБ ДНР выявлен и задержан агент СБУ – Бучок Валентина Николаевна, 13.08.1965 г.р. В результате контрразведывательных мероприятий установлено, что в августе 2016 года при проезде украинского блокпоста, расположенного в г. Марьинка, гр. Бучок В.Н. была завербована сотрудниками СБУ", – говорится в сообщении.
По данным "министерства", женщина якобы собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о сепаратистах, местах дислокации воинских частей ДНР, а также объектах инфраструктуры города.
Отмечается, что будучи электромонтером ПАО ДТЭК, она без особого труда получала доступ в дома и квартиры боевиков, а также могла заходить на территорию промышленных и коммунальных предприятий Донецка.
"Также установлено, что информация, добываемая гражданкой, использовалась сотрудниками СБУ для планирования и организации диверсионно-террористической деятельности на территории ДНР", – отметили в МГБ.
Сепаратисты также опубликовали видео допроса задержанной женщины, у которой на лице видны следы побоев.
Источник korrespondent.net
Теги: Донецк, Донбасс, СБУ, допрос, ДНР
- Версия теракта не подтвердилась. Самолет АН-24 упал в Донецке по другой причине
- В Донецке учились ловить террористов
- На Донетчине СБУ задержала милиционера-вымогателя
- Донецкие правоохранители допрашивают организатора осенних митингов чернобыльцев. Назревает новый бунт
- Силовики рассказали о секретных инструкциях российских спецслужб и развеяли мифы (ФОТО + ВИДЕО)
- В Донбассе СБУ ищет суперрастратчика. Надо опознать
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского09:36
- 60 раненых на Донбассе бойцов АТО пройдут реабилитацию на курорте в Польше09:20
- Ахметов навсегда потерял свои шахты в "ЛНР"08:54
- СБУ перехватила переговоры Захарченко о блокаде Донбасса. ВИДЕО22:35
- Промышленники обрисовали Гройсману катастрофические последствия блокады Донбасса21:05
- В зоне АТО с начала дня погибли двое военных, еще один ранен, - штаб АТО20:10
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики11:40
- Учёные обнаружили в космосе сахарное облако11:30
- В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО11:20
- Осатаневшие после "национализации" террористы "ЛДНР" артиллерией выжигают Донбасс11:00
- Украинцы получат весной шесть "дополнительных" выходных10:50
- Мариупольскую школу оборудовали камерами видеонаблюдения 10:40
- В Интернет выложили разговоры, подслушанные "умными" игрушками10:30
- Мэр Одессы "помирил" Турчинова и мертвого "Гиви"10:21
- В Киеве вандалы осквернили памятник героям АТО10:00
- Дети Луганщины получили помощь от Папы Римского09:36
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Судьи красиво отмазывают пьяных водителей. ВИДЕО08:36
- Чорний шоколад позбавить набряків08:05
- Консервы на вашей полке: как консервированные лакомства влияют на здоровье07:25
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово16:19
- Как регионалы продали российскому олигарху крупнейшие украинские месторождения газа11:38
- Прощеное воскресенье: кого и за что нужно прощать20:09
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Мы вернули все "серые зоны". Донецк окружен с трех сторон. Докучаевск в кольце
- Как поменялись настроения в "серой зоне" на Донбассе. ВИДЕО
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Эрдоган сделал шокирующее заявление по Украине
- Сколько стоят продукты в прифронтовом Курахово
- Украинцы заняли жёсткую позицию относительно «ДНР» и «ЛНР» — опрос
- Аналитики Forbes назвали 4 важных сигнала надвигающейся на Россию катастрофы
- В Госдепе США официально обвинили Россию в оккупации Донбасса
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс