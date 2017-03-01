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В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО

01.03.2017 11:20
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В Донецке "сотрудницу ДТЭК" обвинили в шпионаже. ВИДЕО

Женщина работала электромонтером и якобы передавала СБУ данные о сепаратистах. Сепаратисты в Донецке задержали женщину, которую подозревают в связях со Службой безопасности Украины. Об этом сообщило так называемое "министерство госбезопасности" ДНР (МГБ).

"МГБ ДНР выявлен и задержан агент СБУ – Бучок Валентина Николаевна, 13.08.1965 г.р. В результате контрразведывательных мероприятий установлено, что в августе 2016 года при проезде украинского блокпоста, расположенного в г. Марьинка, гр. Бучок В.Н. была завербована сотрудниками СБУ", – говорится в сообщении.

По данным "министерства", женщина якобы собирала и передавала украинским спецслужбам информацию о сепаратистах, местах дислокации воинских частей ДНР, а также объектах инфраструктуры города.

Отмечается, что будучи электромонтером ПАО ДТЭК, она без особого труда получала доступ в дома и квартиры боевиков, а также могла заходить на территорию промышленных и коммунальных предприятий Донецка.

"Также установлено, что информация, добываемая гражданкой, использовалась сотрудниками СБУ для планирования и организации диверсионно-террористической деятельности на территории ДНР", – отметили в МГБ.

Сепаратисты также опубликовали видео допроса задержанной женщины, у которой на лице видны следы побоев.

 

 

Источник korrespondent.net



Теги: Донецк, Донбасс, СБУ, допрос, ДНР
 
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