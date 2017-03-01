В Донецкой области массовое отравление детей - 18 школьников попали в больницу

01.03.2017 12:20

В Бахмуте массово отравились ученики местной школы. Прокуратура контролирует расследование. Артемовская местная прокуратура начала уголовное производство по факту массового отравления детей в одной из школ города Бахмут в Донецкой области. Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Вечером, 28 февраля, к Бахмутской детской больницы с диагнозом: пищевая токсикоинфекция, синдром гастроэнтероколита, поступили 16 учеников 1-10 классов. А уже утром в больницу обратились еще двое детей с аналогичными симптомами. Известно, что все они питались в школьной столовой. Сейчас жизни детей ничего не угрожает, им назначено необходимое лечение.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей).

Следователем проведен осмотр столовой, в ходе которого изъяты журналы и другие документы, которые касаются школьной столовой. Проводится сбор материалов для установления всех обстоятельств происшествия. Со школьной столовой отобраны пробы пищевых продуктов, смывы на кишечную палочку, патологическую флору и микробиологическое исследование.

Досудебное расследование продолжается.

Источник 62.ua