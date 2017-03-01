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Весной мариупольцев ждут дополнительные выходные
Весной в Украине будет шесть дополнительных выходных. Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета Министров.
При этом три выходных подряд будет в апреле в честь Пасхи, и по четыре выходных подряд - два раза на майские праздники. В 2017 году православная Пасха приходится на 16 апреля. Таким образом, в Украине традиционно дополнительным выходным днем будет понедельник, 17 апреля.
В целом в Украине весной будет шесть дополнительных выходных дней в будни - в честь государственных праздников. Но один из них нужно будет отработать в субботу, поскольку официальным выходным он не является. Зато подряд дважды будет аж по 4 выходных дня на майские.
Согласно распоряжению Кабмина от 16.11.2016, в честь праздников выходными днями весной 2017 установлены:
- 8 марта - среда (Международный женский день),
- 16 и 17 апреля - воскресенье и понедельник (православная Пасха),
- 1 и 2 мая - понедельник и вторник (День международной солидарности трудящихся),
- 8 мая - понедельник (День памяти и примирения). Этот день рабочий, но согласно распоряжению Кабмина о переносе рабочих дней, его рекомендуется сделать выходным и отработать в субботу той же недели - 13 мая.
- 9 мая - вторник (День победы над нацизмом во Второй мировой войне).
Таким образом, весной 2017 года будут парные четырехдневные выходные - с 29 апреля (суббота) по 2 мая (вторник) и с 6 мая (суббота) по 9 мая (вторник).
Источник 0629.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, праздники, весна
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