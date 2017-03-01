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Захарченко заявил, что украинцам пора привыкать к его голосу. ВИДЕО
Глава террористов "ДНР" в наглой и провокационной манере прокомментировал перехват телефонного разговора с одним из советников террориста Дмитрием Трапезниковым, во время которого вскрылись подробности планируемого захвата террористами "ДНР" украинских предприятий Донбасса.
Захарченко заявил, что "украинцы должны привыкать к его голосу", так как "все идет по плану". При этом в СБУ отметили, что опубликованный перехват террористов "ДНР" свидетельствует о том, что "ДНР" на самом деле сама заинтересована в блокаде Донбасса, подтверждая искусственность ультиматумов украинской власти. По указаниям российских кураторов террористы запланировали использовать ситуацию с "национализацией" в своих личных целях. Именно об этих намерениях и было объявлено в сообщении, которое было перехвачено сотрудниками украинских спецслужб.
Источник Диалог.UA
Теги: Донбасс, голос, привычка, Захарченко
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