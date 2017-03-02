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Блокада Донбасса: когда остановятся предприятия боевиков
В связи с продолжением торговой блокады оккупированных территорий наблюдается существенная нехватка сырья на промышленных предприятиях ОРДЛО
Это грозит остановкой производственной деятельности на территории подконтрольной боевикам «ЛДНР», сообщает Politeka со ссылкой на лидера группы «Информационное сопротивление» и народного депутата Дмитрия Тымчука.
В частности он отмечает, что по состоянию на конец февраля с.г., на угольном складе «Зуевской ТЭС» ООО «ДТЭК Восток-Энерго» (группа «ДТЭК») оставалось менее 20 тыс. тонн угля (марки Д, Г; не добываются в ОРДЛО и завозятся с контролируемой территории). Указанного объема хватит менее чем на неделю работы ТЭС двумя энергоблоками. В связи с этим «министр угля и энергетики ДНР» обратился к «главе ДНР» и представителям министрства энергетики РФ с предложением рассмотреть вопрос о поставке угля марок Д, Г из России.
На конец февраля с.г. запас угля на «Старобешевской ТЭС» ОАО «Донбассэнерго» составлял менее 50 тыс. тонн (марка А), чего хватит на две недели работы. В связи с дефицитом угля на Зуевской ТЭС, в работе на Старобешевской ТЭС находятся все 5 энергоблоков для покрытия энергетических потребностей ОРДЛО.
Запасов сырья на ОАО «Ясиновский коксохимический завод» и ОАО «Макеевский коксохимический завод» (оба — группа «Донецксталь») хватит еще максимум на 2 суток. На склады предприятий поступило около 20 тыс. тонн кокса. На этот момент переговоры с РФ по поводу поставок продукции, по данным «ИС», не ведутся.
Теги: Донбасс, блокада, боевики
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