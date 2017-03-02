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«Блокадники» заявили о важной поддержке депутатов
02.03.2017 14:43
Блокаду Донбасса поддержали более 50 областных, местных и районных советов
Об этом сообщает штаб блокады Донбасса, передает Politeka.
«За последнее время депутаты более 50 местных, областных и районных советов выразили поддержку участникам блокады торговли с оккупантами. Они направили обращение к президенту, правительству и парламенту с требованием прекратить кровавый бизнес и принять Закон «О временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении.
По мнению активистов, такая широкая поддержка обществом еще раз напоминает, что украинский народ не хочет мириться с несправедливость и готов самостоятельно строить собственное будущее.
Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР
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