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Архив - Донецкая область

«Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением

02.03.2017 10:30
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«Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением

ПАТ СКМ, которое принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову и имеет активы в ОРДЛО, выступила с заявлением в связи с процессами «национализации» на временно неконтролируемой территории Донбасса (НКТ)

Как пишет Politeka, об этом сообщает пресс-служба группы СКМ.

Представители предприятия уверяют, что оно будет функционировать исключительно по украинским законам.

«Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства, в том числе – наши предприятия на НКТ», — идется в заявлении.

В СКМ уверяют, что все налоги предприятие платило исключительно в украинский бюджет.

«Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным «ДНР» и «ЛНР» – неприемлемым», – добавили в пресс-службе.

Как писала Politeka, главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил, что под внешнее управление так называемой «ДНР» перешло около 40 украинских предприятий.



Теги: Донбасс, Ахметов , ДНР, национализация, заводы
 
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