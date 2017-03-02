«Национализация» на Донбассе: на предприятиях бьют тревогу

02.03.2017 19:30

Процесс так называемой «национализации» боевиками украинских предприятий на оккупированном Донбассе курируют из Москвы

Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Погранслужбы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг, 2 марта, пишет Politeka.

Как он уточнил, такие предварительные выводы сделаны специально созданным штабом, который расследует последние события на рынке после начала торговой блокады с оккупированными территориями на востоке Украины.

По словам Слободяна, данные получены от жителей так называемых «народных республик» Донбасса («ЛДНР»). По их словам среди новых «инвесторов» «отжатых» у Украины предприятий – в основном российские промышленные корпорации

Кроме того Слободян отметил, что решение пророссийских сепаратистов «национализировать» украинские промышленные объекты поддерживают только около 15% сотрудников этих компаний.

«В трудовых коллективах предприятий, которые подлежат «национализации», установлено, что только незначительная часть из них, около 15%, полностью поддерживают этот процесс и готовы к сотрудничеству», — констатировал Слободян.

Он также уточнил, что данные основаны на результатах мониторинга ситуации на 38 «национализированных» террористами объектах.

Напомним, с 1 марта боевики «ЛДНР» взяли под свое управление около 40 украинских предприятий.

Как заверил министр юстиции Украины, Российскую Федерацию призовут к ответу в международных судах за ее поддержку «национализации» боевиками.