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«Национализация» на Донбассе: на предприятиях бьют тревогу
Процесс так называемой «национализации» боевиками украинских предприятий на оккупированном Донбассе курируют из Москвы
Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Погранслужбы Украины Олег Слободян на брифинге в четверг, 2 марта, пишет Politeka.
Как он уточнил, такие предварительные выводы сделаны специально созданным штабом, который расследует последние события на рынке после начала торговой блокады с оккупированными территориями на востоке Украины.
По словам Слободяна, данные получены от жителей так называемых «народных республик» Донбасса («ЛДНР»). По их словам среди новых «инвесторов» «отжатых» у Украины предприятий – в основном российские промышленные корпорации
Кроме того Слободян отметил, что решение пророссийских сепаратистов «национализировать» украинские промышленные объекты поддерживают только около 15% сотрудников этих компаний.
«В трудовых коллективах предприятий, которые подлежат «национализации», установлено, что только незначительная часть из них, около 15%, полностью поддерживают этот процесс и готовы к сотрудничеству», — констатировал Слободян.
Он также уточнил, что данные основаны на результатах мониторинга ситуации на 38 «национализированных» террористами объектах.
Напомним, с 1 марта боевики «ЛДНР» взяли под свое управление около 40 украинских предприятий.
Как заверил министр юстиции Украины, Российскую Федерацию призовут к ответу в международных судах за ее поддержку «национализации» боевиками.
Теги: Донбасс, предприятие, блокада, ДНР, ЛНР, национализация
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