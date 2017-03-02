Русские мародеры «национализируют» имущество жителей оккупированных территорий, - ГУР

02.03.2017 13:00

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличивается количество случаев преступлений против местного населения и других правонарушений, связанных с военной службой.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

«Под предлогом "национализации" русскими военнослужащими незаконно изымается у местного населения автомобильная техника и другое имущество, военные патрули безосновательно задерживают и обыскивают гражданских лиц.

Военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, вопреки приказам командования продолжают развлекаться "хаотичными" обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов в районах расположения.

Во избежание наказания, командиры подразделений докладывают начальству вымышленную информацию об обстреле их позиций и ведения огня только в ответ», - говорится в сообщении.

Источник: sprotyv.info