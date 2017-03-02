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Русские мародеры «национализируют» имущество жителей оккупированных территорий, - ГУР
В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличивается количество случаев преступлений против местного населения и других правонарушений, связанных с военной службой.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
«Под предлогом "национализации" русскими военнослужащими незаконно изымается у местного населения автомобильная техника и другое имущество, военные патрули безосновательно задерживают и обыскивают гражданских лиц.
Военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, вопреки приказам командования продолжают развлекаться "хаотичными" обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов в районах расположения.
Во избежание наказания, командиры подразделений докладывают начальству вымышленную информацию об обстреле их позиций и ведения огня только в ответ», - говорится в сообщении.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, мародеры
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