Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Русские мародеры «национализируют» имущество жителей оккупированных территорий, - ГУР

02.03.2017 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Русские мародеры «национализируют» имущество жителей оккупированных территорий, - ГУР

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ увеличивается количество случаев преступлений против местного населения и других правонарушений, связанных с военной службой.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

«Под предлогом "национализации" русскими военнослужащими незаконно изымается у местного населения автомобильная техника и другое имущество, военные патрули безосновательно задерживают и обыскивают гражданских лиц.

Военнослужащие 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, вопреки приказам командования продолжают развлекаться "хаотичными" обстрелами позиций сил АТО и гражданских объектов в районах расположения.

Во избежание наказания, командиры подразделений докладывают начальству вымышленную информацию об обстреле их позиций и ведения огня только в ответ», - говорится в сообщении.

 

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, мародеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх