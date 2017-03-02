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Архив - Донецкая область

Саперы начали разминирование Донецкой фильтровальной станции

02.03.2017 11:15
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Саперы начали разминирование Донецкой фильтровальной станции

Взрывотехники вышли на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции, российская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) предоставила письменные гарантии соблюдения "режима тишины". Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает телеканал 112 Украина.
"Подразделение минеров и взрывотехники ГосЧС совместно с представителями СЦКК вышло на осмотр и разминирование территории Донецкой фильтровальной станции. После этого на станцию зайдет ремонтная бригада КП "Вода Донбасса" совместно с представителями миссии ОБСЕ, чтобы начать восстановительные работы. Российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС", - отметил он.
Жебривский подчеркнул, что это произошло несмотря на то, что еще "сегодня утром боевики активно обстреливали позиции наших военных в Авдеевке".



Теги: Донбасс, разминирование, Павел Жебривский, Донецкая фильтровальная станция
 
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