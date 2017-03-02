Судьбы людские: «Третий год мы живём под вражеским огнём»

02.03.2017 07:35

«Это - мой город. И мы будем вместе - в печали и радости. Надеюсь, трудные времена вскоре останутся позади. По крайней мере, мы делаем всё, что в наших силах. А нередко - и больше», - уверяет старший следователь Авдеевского отделения полиции Наталья ПРОЦИК, с которой мы побеседовали накануне Международного женского дня 8 марта.

Страшное довоенное дело

Она родилась и выросла в Авдеевке. Здесь же и начала службу правоохранителем - сначала в уголовно-исполнительной инспекции, не связанной с лишением свободы, а потом (после профильного училища и заочного факультета Донецкого юридического института, которые закончила с красными дипломами) - в учётной группе и в следственном отделе. С 2005-го Наталья работает следователем, дослужилась до майора полиции.

«Практически сразу меня поставили на линию тяжких и особых преступлений, - вспоминает она. - Первое убийство было не из простых. Много подозреваемых. Труп был закопан, два месяца пролежал. Распутали... Оказалось, трое парней в канун Пасхи убили пьяного бомжа».

Одно из самых страшных довоенных дел - убийство женщины (количество нанесённых телесных повреждений было огромным), которое совершил её сын. Бывший афганец, подсевший на дурь, он был в ужасе, когда пришёл в себя и увидел, что натворил.

А потом пришла война... Перечеркнувшая все ужасы, с которыми доводилось сталкиваться ранее.

Живые мишени

«За неделю до оккупации Авдеевки террористами, мы с мужем Романом (он тоже правоохранитель, старший оперуполномоченный) ушли в отпуск, - вспоминает Наталья. - Он сидел с нашим младшеньким, Ваней (сыну сейчас десять), а я была с дочкой Настей, которая в том страшном 2014-м поступала в университет».

Анастасия решила пойти по стопам родителей. Сначала подала документы в ДЮИ. Но Донецк был захвачен, так что поступала в итоге на следственный факультет в Днепропетровский госуниверситет МВД.

«Подготовка, экзамены обустройство. Всё это заняло определённое время, - продолжает Наталья. - К тому времени, когда я вернулась в Авдеевку, оттуда уже выбили оккупантов и всех сотрудников отозвали из отпусков. Город был полупустой, весь в шрамах от прилётов мин и снарядов... Потом этих ран становилось всё больше».

Правоохранители, которых после освобождения города насчитывалось всего около двух десятков, проводили титаническую работу. Горотдел был разбит, они ютились в опорном пункте. Один компьютер на всех, генератор (свет отсутствовал), горы работы: документирование разрушений, смертей, помощь пострадавшим, борьба с мародёрами и предателями, первые дела по статье 258-й УК Украины (теракт).

«Людей приходило очень много - каждый со своей бедой, - вспоминает майор полиции. - Мирные гибли часто. Оккупанты целенаправленно били по местам скопления граждан, в том числе, в районы колодцев (центральное водоснабжение не работало). Погибали спасатели, электрики, заводчане. Многих смерть настигала в квартирах, кого-то убивало на улице. Одна женщина во время обстрела успела спрятаться в подвал, но в маленькое окошечко ворвался крохотный осколок, который её смертельно ранил. Погибла, как и десятки других мирных авдеевцев, ставших живыми мишенями в этой необъявленной войне».

Конечно, была возможность бросить всё и уехать. Но каждый из оставшихся правоохранителей помнил, что давал присягу на верность народу Украины. Поэтому продолжали работать, несмотря на огромные трудности.

Настя ПРОЦИК пошла по стопам родителей

и собирается, после завершения учёбы, служить в родной Авдеевке.

Адская зима

В этом аду полицейские сами не раз попадали под обстрелы.

«Однажды мы поехали на воспроизведения по грабежу с задержанным бандитом. И как раз начался обстрел, мины падали рядом, - вспоминает Наталья. - И мы вместе с ним бежали к опорному пункту, чтобы укрыться от осколков, которые сыпались буквально на голову».

С содроганием вспоминает майор полиции зиму 2014-го с переходом на 2015-й. Город, откуда выехало около двух третей авдеевцев, выживал без воды, света, отопления. Ночью он будто вымирал. Лишь грохот обстрелов...

Полиция работала круглосуточно. Причём не только ловила преступников, включая мародёров, но и всячески помогала выживать авдеевцам, особенно старикам в т.н. «старой части» города. Доставляли продукты, воду, помогали с топливом.

Ночью, в кромешной тьме, правоохранители патрулировали Авдеевку. Фонариками пользоваться было опасно - на свет тут же могло «прилететь». Впрочем, вовсю прилетало и днём.

«В девятиэтажку, где я живу, тогда прилетело четырежды, - продолжает женщина-следователь. - Зимой 2015-го под наш дом лёг снаряд, когда я стояла в кухне, у окна (мы живём на втором этаже). Спасло, что окна были заклеены скотчем. Рама деформировалась, осколки вынесенных взрывной волной стёкол повисли на скотче, а на меня полетела земля с улицы... После этого мы просто залатали окна плёнкой и жили так до весны... То и дело прятались в подъезде, где какой-никакой защитой была несущая стена. Или в подвале, который за это время оборудовали по полной программе - печи, скамейки, запас воды... Очень благодарна сыну - все трудности он переносит стойко, не жалуется. Даже если боится - не показывает вида... Год в Авдеевке не работали школы, так что Ваня практически всё время проводил со мной и отцом, на нашей работе. Неудивительно, что он тоже хочет стать полицейским».

Разрушения стали глобальнее

С весны 2015-го в Авдеевке стало немного тише... Обстрелы продолжались, но уже не такие лютые, как зимой. Осенью детки, наконец, пошли в школу. 2016-й тоже был не такой страшный, как предыдущие полтора года войны. А с конца января 2017-го опять пришёл кошмар.

«Те разрушения, которые произошли этой зимой - намного мощнее, чем те, что были ранее, - уверяет Наталья. - Мы разделились на три группы, чтобы фиксировать последствия обстрелов со стороны сторонников «русского мира» - настолько их было много, и настолько они оказались страшны. Одним ударом уничтожались сразу три-четыре квартиры. Многоэтажные дома от таких попаданий тут же приходили в негодность, проваливались целые пролёты... Что уж говорить о частном секторе. На улице Заводской, взрывная волна буквально вдавила стены внутрь некоторых строений. Во время фиксирования одного из недавних обстрелов я была в доме по улице Колосова, где снаряд снёс пол-крыши и пробил четыре стены в доме, в котором находилась пожилая женщина с внуком. Всё было в пыли, а в уголку сидят чудом выжившие несчастная бабушка с внуком-инвалидом... Словами передать весь этот ужас невозможно».

Наталья и её коллеги стараются максимально помочь нуждающимся. Развозят гуманитарку, подвозят людей из старой части Авдеевки в центр города, открыли четыре опорных пункта полиции, где местные жители во время очередного лишения города электроэнергии могли зарядить телефоны от генераторов, обогреться, получить другую помощь. Но спасти людей от обстрелов правоохранители не могут.

«Третий год мы живём под вражеским огнём, - вздыхает Наталья. - И хотя говорят, что человек ко всему привыкает, привыкнуть к этому - невозможно. Особенно, когда гибнут те, кого лично знал. Как, к примеру, во время страшного артудара вечером 2 февраля, когда прилетело в район школы №2, где был пункт выдачи гуманитарной помощи. Тогда на месте погиб один спасатель, а второй - начальник отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Авдеевки Дмитрий Третейкин - получил тяжёлое ранение. Врачи боролись за его жизнь как могли, но увы… Его не стало 21 февраля, а 23-го Дмитрия проводили в Авдеевке в последний путь. Было очень много людей... Так прощаются с настоящими Героями... В тот же чёрный день 2 февраля во время того же обстрела погибла мама одноклассника моего сына».

Как маме Наталье особенно страшно видеть погибших молодых ребят, нередко - ровесников её дочери. А их довелось увидеть много - ведь правоохранители осматривают трупы наших воинов, сражающихся в районе Авдеевки, в том числе, на знаменитой промке... Идентифицировать некоторые можно лишь по ДНК.

Несмотря на войну правоохранителям (сейчас их в Авдеевке «на постоянке» - около 40, периодически присылают в командировку «сводные силы») приходится заниматься традиционной работой - раскрывать кражи, убийства, грабежи. Спасибо, немного отремонтировали горотдел, помогли с оргтехникой, оснастили генераторами. Но сложностей хватает. В городе не работает суд, нет судмэдксперта, сюда боятся ехать адвокаты. Всё это, мягко говоря, не облегчает и без того нелёгкий труд правоохранителей.

«Недавно на практику приезжала моя дочь Настя. Попала как раз в лютые февральские обстрелы, - делится Наталья. - Но она держалась молодцом. Можно сказать, прошла боевое крещение, увидела своими глазами весь ужас войны. Несмотря на это, она мечтает вернуться в свой город, чтобы работать в местном отделении полиции».

По словам женщины-следователя, многие местные, которые раньше поддерживали представителей ДНР, изменили своё мнение, став «щирими українцями». Но «ватников» до сих пор хватает. Основная же мысль всех - просто хочется мира. Все жутко устали от войны, от постоянного напряжения.

«Мне очень хочется, чтобы пришёл мир, чтобы в город вернулись жители, звенел детский смех, на площадках школ и детских садов бегали дети, чтобы в глазах стариков не было слёз, - говорит Наталья. - Мы обязательно победим. И каждый день, каждый час мы делаем для этого всё возможное и невозможное».

Недавние разрушения, зафиксированные Натальей Процик

на улицах Заводская и Колосова.

Убийца думал скрыть в Авдеевке следы

«В городе продолжаются убийства. Одно из недавних - нашли труп в котельной, возле больницы, - рассказывает Наталья Процик. - Как выяснилось, погибший был жителем Новогродовки. Его убил житель Покровска - якобы за то, что тот избивал его девушку, её мать. Убийца, которого мы к его удивлению вычислили и взяли довольно быстро, признался, что специально привёз жертву в Авдеевку... Думал, раз здесь война, то никто особенно разбираться с причинами смерти не будет. Но мы разобрались».

Андрей КРИВЦУН.