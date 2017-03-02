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Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»

02.03.2017 17:45
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Український комбат анонсував ліквідацію ватажка «ДНР»

На думку Андрія Гергета, який є керівником восьмого окремого батальйону Української добровольчої армії, після знищення Мотороли та Гіві не варто чекати на припинення процесу вбивства ватажків самопроголошених республік Донбасу, передає replyua.net. Цілком вірогідно, що черга скоро дійде до лідера «ДНР» Олександра Захарченка. 

«Я цілком переконаний, що саме Захарченко стане наступним, кого ліквідує російська влада. Зовсім скоро всі стануть свідками того, як будуть «летіти» голови ватажків невизнаних республік», - зазначив Гергет. 

Варто нагадати про зроблену самим ватажком «ДНР» Олександром Захарченко гучну заяву. У відповідності з нею, вже через шістдесят днів припинить існування незалежна Україна. Також Захарченко заявив, що не може дочекатися початку загострення ситуації на Донбасі. За словами лідера «ДНР», підконтрольні йому бойовики вже повністю готові до можливої ескалації військових дій. Захарченко також зазначив, що в даний час з боку бойовиків не вживаються будь-які активні дії саме з тією метою, щоб потім їм не висували звинувачення у загостренні бойових дій. Ще раніше Захарченко оголосив ультиматум учасникам блокади Донбасу. 



Теги: Донбасс, война, ДНР, боевики
 
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