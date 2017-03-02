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В НБУ назвали наслідки блокади Донбасу

02.03.2017 21:12
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В НБУ назвали наслідки блокади Донбасу

Очільниця Національного банку України Валерія Гонтарєва розповіла, якими можуть бути наслідки блокади транспортних шляхів на Донбасі для майбутнього української економіки, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

За словами глави НБУ, подальша блокада може сповільнити процеси зростання українського ВВП на 1,5%. Гонтарєва відмітила, що якщо поновити зараз сполучення з тимчасово непідконтрольними Києву територіями, економічні втрати будуть мінімальними. Якщо ж блокада продовжиться, то існує загроза великих збитків в українській металургії та зменшення кількості експортного товару цієї галузі. Крім того, збільшаться витрати і на імпортоване вугілля. Загалом в Нацбанку говорять про втрати близько 2 мільярдів доларів. Блокувальники сполучення ж не збираються зупинятись і навпаки розширюють блокаду: пости мітингувальників було встановлено в районі дорожнього сполучення Курахове-Мар'їнка, а також в маріупольському напрямку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман висловлював сподівання, що український валовий внутрішній продукт в новому році зросте більше 3 %. 



Теги: Донбасс, НБУ, последствия, блокада
 
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