Вера Брежнева или София Ротару? В России гадают, кто из них финансирует АТО. ВИДЕО

02.03.2017 08:20

В России задались вопросом, кто из украинских певиц, часто выступающих в России, занимается финансированием АТО. Под подозрение попали Вера Брежнева и София Ротару.

Несколько изданий РФ выпустили материалы на эту тему после того, как герой АТО Евгений Терехов (позывной "Титановый Джексон") заявил в эфире Пятого канала о том, что одна из таких певиц отдает половину своих гонораров в помощь ВСУ, пишет Обозреватель.

Заявление прозвучало в контексте обсуждения выступления артистов из Украины на концерте 23 февраля в Москве, в котором приняли участие Таисия Повалий, Вера Брежнева и София Ротару. Ведущий Роман Чайка заметил, что вряд ли это делает Повалий - бывший депутат Верховной Рады от партии Виктора Януковича.

"Я не хочу говорить за человека из этой тройки. Да, она дает концерты в России. Но она приезжает и с каждого концерта половину гонорара отдает волонтерам на АТО. Одна из этих трех. Не хочу, чтобы были какие-то претензии к ней. История об этом умалчивает. Думаю, человек сам расскажет когда-то об этом", - рассказал Терехов, женатый на украинской певице Наталке Карпе.

Источник: from-ua.com