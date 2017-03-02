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Архив - Донецкая область

ВГА: Авдеевка готовится к автономному обеспечению водой. ВИДЕО

02.03.2017 15:50
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ВГА: Авдеевка готовится к автономному обеспечению водой. ВИДЕО

Руководство Авдеевской военно-гражданской администрации сообщает, что в связи с отсутствием в городе Авдеевка водоснабжения, жители будут набирать питьевую воду в специализированных емкостях, колодцах, и скважинах.

Об эом сообщает пресс-служба ГШ ВСУ со ссылкой на пресс-группу ОТУ «Донецк»

Так, руководитель гражданско-военной администрации Авдеевки Павел Малыхин заявил, что в частности, в Старой Авдеевке силами военнослужащих и горводоканалом установлены 5 резервуаров емкостью по 1 кубометра технической воды. Также, установлено еще 6 таких емкостей и 7 резервуаров для питьевой воды.

В школах и на других социальных объектах Авдеевки установлено 34 резервуара для питьевой воды емкостью 1 кубометр.

Оперативный штаб военно-гражданской администрации города прорабатывает возможность закупки еще 10 однокубових резервуаров для питьевой воды.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины готовит доставить в Авдеевку два водовоза 7 и 9 метров кубических для развозки питьевой воды в резервуарах.

Также Авдеевский коксохимический комбинат предоставляет большую цистерну 17 кубометров для обеспечения города технической водой.

Источник:  sprotyv.info



Теги: Донбасс, Авдеевка, вода
 
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