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ВГА: Авдеевка готовится к автономному обеспечению водой. ВИДЕО
Руководство Авдеевской военно-гражданской администрации сообщает, что в связи с отсутствием в городе Авдеевка водоснабжения, жители будут набирать питьевую воду в специализированных емкостях, колодцах, и скважинах.
Об эом сообщает пресс-служба ГШ ВСУ со ссылкой на пресс-группу ОТУ «Донецк»
Так, руководитель гражданско-военной администрации Авдеевки Павел Малыхин заявил, что в частности, в Старой Авдеевке силами военнослужащих и горводоканалом установлены 5 резервуаров емкостью по 1 кубометра технической воды. Также, установлено еще 6 таких емкостей и 7 резервуаров для питьевой воды.
В школах и на других социальных объектах Авдеевки установлено 34 резервуара для питьевой воды емкостью 1 кубометр.
Оперативный штаб военно-гражданской администрации города прорабатывает возможность закупки еще 10 однокубових резервуаров для питьевой воды.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины готовит доставить в Авдеевку два водовоза 7 и 9 метров кубических для развозки питьевой воды в резервуарах.
Также Авдеевский коксохимический комбинат предоставляет большую цистерну 17 кубометров для обеспечения города технической водой.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Авдеевка, вода
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