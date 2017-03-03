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Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на пунктах пропуска на Донбассе
Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на пунктах пересечения линии разграничения в Донецкой области. Об этом говорится в распространенном организацией сообщении.
Во вторник, 7 марта, состоится официальная церемония передачи технической помощи для улучшения условий на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое".
Агентство ООН по делам беженцев установило дополнительные модули с компьютерной техникой для осуществления документального контроля и оснастило рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Проект помощи Агентства также предусматривает размещение палаток с системой обогрева для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зонах ожидания возле пунктов пересечения.
Бюджет программы технической помощи Агентства ООН по делам беженцев составляет 3,5 млн. гривен и, кроме КПВВ "Новотроицкое", покроет "Марьинка" и "Майорск". Техническое оснащение для пунктов пропуска, которое финансируется в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет увеличить пропускную способность пунктов пропуска на востоке Украины и сократить время ожидания людей в очереди.
Фото: informator.media/
Теги: Донбасс, ООН, условия жизни, Новотроицкое, линия разграничения, КПВВ
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