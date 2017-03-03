Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на пунктах пропуска на Донбассе

03.03.2017 16:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на пунктах пропуска на Донбассе

Агентство ООН по делам беженцев поможет улучшить условия на пунктах пересечения линии разграничения в Донецкой области. Об этом говорится в распространенном организацией сообщении. 

Во вторник, 7 марта, состоится официальная церемония передачи технической помощи для улучшения условий на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое". 

Агентство ООН по делам беженцев установило дополнительные модули с компьютерной техникой для осуществления документального контроля и оснастило рабочие места для сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Проект помощи Агентства также предусматривает размещение палаток с системой обогрева для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в зонах ожидания возле пунктов пересечения. 

Бюджет программы технической помощи Агентства ООН по делам беженцев составляет 3,5 млн. гривен и, кроме КПВВ "Новотроицкое", покроет "Марьинка" и "Майорск". Техническое оснащение для пунктов пропуска, которое финансируется в рамках гуманитарной помощи ЕС и других международных доноров, поможет увеличить пропускную способность пунктов пропуска на востоке Украины и сократить время ожидания людей в очереди.


Фото: informator.media/

Теги: Донбасс, ООН, условия жизни, Новотроицкое, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх