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Ахметовская компания ДТЭК полностью контролирует свои активы на оккупированном Донбассе
В энергохолдинге ДТЭК заявили, что компания намерена использовать все "правовые средства для защиты своих активов" в оккупированных пророссийскими боевиками районах Донбасса, пишет сайт gordonua.com.
По состоянию на 12.00 2 марта компания DTEK Finance (энергохолдинг ДТЭК) полностью контролирует и управляет всеми своими активами, находящимися на временно не контролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом говорится в сообщении DTEK Finance на сайте Ирландской фондовой биржи.
"ДТЭК не ожидает, что последние события и распространяемая в СМИ информация о потенциальном захвате сепаратистами его производственных активов, расположенных на территориях, не контролируемых правительством Украины, не позволят ему продолжать выполнять свои обязательства по еврооблигациям", – заявили в компании.
Также в ДТЭК отметили, что "оставляют за собой право использовать все имеющиеся национальные и международные правовые средства для защиты своих активов", которые расположены в оккупированных боевиками районах.
Кроме того, в компании подчеркнули, что предприятия, входящие в ДТЭК, "работают и будут работать исключительно в рамках украинской правовой базы".
27 февраля главари "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили остановить поставки угля и "ввести внешнее управление" на украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях, если до 00.00 1 марта не будет снята блокада, которую 26 декабря 2016 года объявили ветераны украинских добробатов.
1 марта, после истечения срока ультиматума, боевики "ДНР" "национализировали" около 40 украинских предприятий. Захарченко отметил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями "ДНР".
ДТЭК – энергетическое подразделение крупнейшей бизнес-группы Украины System Capital Management, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.
Теги: Донбасс, Ахметов , бизнес, контроль, ДТЭК, ДНР, ЛНР
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