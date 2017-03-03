Ахметовская компания ДТЭК полностью контролирует свои активы на оккупированном Донбассе

03.03.2017 20:46

В энергохолдинге ДТЭК заявили, что компания намерена использовать все "правовые средства для защиты своих активов" в оккупированных пророссийскими боевиками районах Донбасса, пишет сайт gordonua.com

По состоянию на 12.00 2 марта компания DTEK Finance (энергохолдинг ДТЭК) полностью контролирует и управляет всеми своими активами, находящимися на временно не контролируемых украинским правительством территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении DTEK Finance на сайте Ирландской фондовой биржи.

"ДТЭК не ожидает, что последние события и распространяемая в СМИ информация о потенциальном захвате сепаратистами его производственных активов, расположенных на территориях, не контролируемых правительством Украины, не позволят ему продолжать выполнять свои обязательства по еврооблигациям", – заявили в компании.

Также в ДТЭК отметили, что "оставляют за собой право использовать все имеющиеся национальные и международные правовые средства для защиты своих активов", которые расположены в оккупированных боевиками районах.

Кроме того, в компании подчеркнули, что предприятия, входящие в ДТЭК, "работают и будут работать исключительно в рамках украинской правовой базы".

27 февраля главари "ЛДНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили остановить поставки угля и "ввести внешнее управление" на украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях, если до 00.00 1 марта не будет снята блокада, которую 26 декабря 2016 года объявили ветераны украинских добробатов.

1 марта, после истечения срока ультиматума, боевики "ДНР" "национализировали" около 40 украинских предприятий. Захарченко отметил, что никто из украинских собственников не выходил на связь с представителями "ДНР".

ДТЭК – энергетическое подразделение крупнейшей бизнес-группы Украины System Capital Management, принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.