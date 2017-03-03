Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Александр Хуг не исключает обострения на донбасском фронте

03.03.2017 19:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Александр Хуг не исключает обострения на донбасском фронте

Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что вероятность очередного обострения ситуации в Донбассе остается из-за невыполнения сторонами договоренностей об отводе тяжелого вооружения и разведении сил, сообщают СМИ.

При этом он подчеркнул: «Необходимо отвести тяжелое вооружение, как договаривались, на безопасное расстояние за согласованную линию вывода, и прекратить передвижения вперед, чтобы обеспечить наличие расстояния между сторонами».

По его словам, наблюдатели еще не получили данные о вооружении, которое подлежит отводу. Ни ВСУ, ни боевики так их и не предоставили.

Хуг подчеркнул: «Этот процесс требует сотрудничества сторон. Нам нужен, например, список оружия, которое на данный момент находится на линии соприкосновения и должно быть отведено за линию отвода. Тогда мы можем задокументировать, что да, оружие было там, но теперь оно здесь, за линией, в укрытии».


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, война, обострение, ОБСЕ, Александр Хуг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх