Александр Хуг не исключает обострения на донбасском фронте

03.03.2017 19:55

Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что вероятность очередного обострения ситуации в Донбассе остается из-за невыполнения сторонами договоренностей об отводе тяжелого вооружения и разведении сил, сообщают СМИ.

При этом он подчеркнул: «Необходимо отвести тяжелое вооружение, как договаривались, на безопасное расстояние за согласованную линию вывода, и прекратить передвижения вперед, чтобы обеспечить наличие расстояния между сторонами».

По его словам, наблюдатели еще не получили данные о вооружении, которое подлежит отводу. Ни ВСУ, ни боевики так их и не предоставили.

Хуг подчеркнул: «Этот процесс требует сотрудничества сторон. Нам нужен, например, список оружия, которое на данный момент находится на линии соприкосновения и должно быть отведено за линию отвода. Тогда мы можем задокументировать, что да, оружие было там, но теперь оно здесь, за линией, в укрытии».