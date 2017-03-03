- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)19:20
- Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке19:03
- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
- Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения18:47
- Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора18:29
- Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"18:26
- Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками18:13
- Блокада Донбасса: ветераны АТО намерены перекрыть все пути сообщения с Россией17:54
- В больницу Покровска подбросили новорожденного в пакете17:31
Александр Хуг не исключает обострения на донбасском фронте
Заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает, что вероятность очередного обострения ситуации в Донбассе остается из-за невыполнения сторонами договоренностей об отводе тяжелого вооружения и разведении сил, сообщают СМИ.
При этом он подчеркнул: «Необходимо отвести тяжелое вооружение, как договаривались, на безопасное расстояние за согласованную линию вывода, и прекратить передвижения вперед, чтобы обеспечить наличие расстояния между сторонами».
По его словам, наблюдатели еще не получили данные о вооружении, которое подлежит отводу. Ни ВСУ, ни боевики так их и не предоставили.
Хуг подчеркнул: «Этот процесс требует сотрудничества сторон. Нам нужен, например, список оружия, которое на данный момент находится на линии соприкосновения и должно быть отведено за линию отвода. Тогда мы можем задокументировать, что да, оружие было там, но теперь оно здесь, за линией, в укрытии».
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, война, обострение, ОБСЕ, Александр Хуг
- ОБСЕ заявила об обострении ситуации на донбасском фронте
- Украина и Россия обсудят восстановление энергоснабжения оккупированного Донбасса
- Боевики используют как "живой щит" наблюдателей ОБСЕ
- Россия грозит "новым масштабом конфликта" на Донбассе
- Внимание к войне в Украине должно быть повышено со стороны Европы, это вопрос ее безопасности - мнение эксперта
- Боевики сегодня обстреляли миссию ОБСЕ из гранатомета
- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)19:20
- Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке19:03
- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
- Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения18:47
- Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора18:29
- Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"18:26
- Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками18:13
- Блокада Донбасса: ветераны АТО намерены перекрыть все пути сообщения с Россией17:54
- В больницу Покровска подбросили новорожденного в пакете17:31
- В Мирнограде арестован убийца несовершеннолетней девушки и 84-летней бабушки19:42
- В России назвали имя возможного преемника Путина19:31
- Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)19:20
- Тринадцатилетний подросток выбросился с 14 этажа жилого дома в оккупированном Донецке19:03
- Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу18:59
- Боевики вели огонь на всех направлениях фронта с применением тяжелого вооружения18:47
- Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора18:29
- Порошенко допускает изменение формата в переговорах по Донбассу, но не в ущерб "Минску"18:26
- Украина прекратит все контакты с предприятиями оккупированного Донбасса, захваченными боевиками18:13
- ПриватБанк предупредил своих клиентов о страшной угрозе18:00
- Почему немеют руки и как избавиться от этого неприятного ощущения14:30
- А у вас чисто? Как часто нужно убирать дома. ИНФОГРАФИКА22:48
- Фея в белом халате09:20
- ТОП 5 порад для зміцнення дитячого імунітету09:10
- Шесть советов по правильному уходу за волосами 08:05
- Кому грозит старческое слабоумие?14:40
- Казанський тонко прокоментував заяву Авакова щодо розгону блокади ОРДЛО08:11
- Игорь Смелянский: 80% отделений «Укрпочты» не имеют ни одного компьютера07:52
- Соцсети и эксперты отреагировали на поездку Савченко в Донецк. ВИДЕО10:18
- Государственная экологическая инспекция прогнила от коррупции,- Семерак09:41
- Цугцванг для Порошенко: потеря Мариуполя - это полный крах украинской экономики
- Украине грозит потеря важнейшего города: появился прогноз
- Трамп подписал нужный Украине указ
- «Национализация» на Донбассе: компания Ахметова выступила с заявлением
- Путин доигрался до настоящей катастрофы! Россия теперь как никогда близка к распаду
- Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
- Савченко опозорилась в прямом эфире
- Рекордное количество обстрелов в секторе «Мариуполь». Боевики били из минометов и САУ
- В Кремле отреагировали на призыв США к России прекратить обстреливать Донбасс
- "Министра связи ДНР" нужно срочно покатать в лифте - дончане напуганы возможным отключением мобильной связи МТС