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Блокпосты Донбасса: движение нормальное в обе стороны, в "Марьинке" огромные автомобильные очереди
Сегодня утром по данным Госпогранслужбы минимальные очереди были на КПВВ «Новотроицкое», где в обоих направлениях было по 10 автомобилей.
При этом в пункте пропуска «Пищевик» на въезд находилось 30 автомобилей, на выезд — 20. Самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска «Марьинка», где в сторону Курахово стояло 250 машин, в сторону Донецка — 120.
В КПВВ «Майорск» в Бахмут ожидали оформления 15 автомобилей, в Горловку — 100.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 26500 человек и 4000 транспортных средств:
«Майорское» — 6335 человек и 845 транспортных средств;
«Марьинка» — 6420 человек и 1215 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 5835 человек и 1265 транспортных средств;
«Гнутово» — 3130 человек и 715 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 4745 человек.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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