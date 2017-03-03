Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокпосты Донбасса: движение нормальное в обе стороны, в "Марьинке" огромные автомобильные очереди

03.03.2017 11:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокпосты Донбасса: движение нормальное в обе стороны, в "Марьинке" огромные автомобильные очереди

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы минимальные очереди были на КПВВ «Новотроицкое», где в обоих направлениях было по 10 автомобилей.

При этом в пункте пропуска «Пищевик» на въезд находилось 30 автомобилей, на выезд — 20. Самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска «Марьинка», где в сторону Курахово стояло 250 машин, в сторону Донецка — 120.

В КПВВ «Майорск» в Бахмут ожидали оформления 15 автомобилей, в Горловку — 100.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 26500 человек и 4000 транспортных средств:

«Майорское» — 6335 человек и 845 транспортных средств;

«Марьинка» — 6420 человек и 1215 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5835 человек и 1265 транспортных средств;

«Гнутово» — 3130 человек и 715 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 4745 человек.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх