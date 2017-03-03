Блокпосты Донбасса: движение нормальное в обе стороны, в "Марьинке" огромные автомобильные очереди

03.03.2017 11:56

Сегодня утром по данным Госпогранслужбы минимальные очереди были на КПВВ «Новотроицкое», где в обоих направлениях было по 10 автомобилей.

При этом в пункте пропуска «Пищевик» на въезд находилось 30 автомобилей, на выезд — 20. Самые большие очереди зафиксированы в пункте пропуска «Марьинка», где в сторону Курахово стояло 250 машин, в сторону Донецка — 120.

В КПВВ «Майорск» в Бахмут ожидали оформления 15 автомобилей, в Горловку — 100.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 26500 человек и 4000 транспортных средств:

«Майорское» — 6335 человек и 845 транспортных средств;

«Марьинка» — 6420 человек и 1215 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 5835 человек и 1265 транспортных средств;

«Гнутово» — 3130 человек и 715 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 4745 человек.