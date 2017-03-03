Боевик Безлер снова потроллил главу "ДНР" Захарченко

03.03.2017 08:14

Бывший комендант Горловки от "ДНР" Игорь Безлер опубликовал в соцсети сообщение, посвященное обещаниям главаря "республики" Александра Захарченко взять Киев и прогнозам относительно возможного возобновления полномасштабных военных действий.

Сообщение появилось на странице жены Безлера в соцсети "Вконтакте", поскольку собственного аккаунта у него нет, пишет сайт zp.depo.ua.

Бывший главарь боевиков сравнивает нынешнюю ситуацию на Донбассе с шахматным цугцвангом, когда активные действия любой стороны ведут только к ухудшению ситуации.

"Бес" отметил прогресс Вооруженных Сил Украины, в течение последнего времени украинская армия, мол, хорошо учится воевать.

"Постоянная "обкатка" подразделений и частей в зоне боевых действий, потом ротация, выведение на полигон. Работа над ошибками и снова на передовую. Если у кого-то сложилось впечатление, что украинцы не могут или боятся воевать, то отбросьте и забудьте эту глупость", - пишет он.

По мнению Безлера, шансов прорвать украинскую оборону "Вооруженные силы Новороссии" практически не имеют. А авиацию, как в Сирии, им задействовать не удастся - Украина имеет мощную систему ПВО. Открытое участие российской армии в войне он также исключает: "Кто будет объяснять мамкам и родителям на Урале, в Сибири и на Дальнем востоке, за что погибли как минимум 30 000 их сыновей".

"Только созданием идеальных условий для жизни людей в республиках (зарплаты, социальные условия и т.д.) можно выиграть это противостояние. Но пардон, не с дебилами при власти, которые берут Лондон и завершают войну в Нью Васюках", - намекает Безлер на Захарченко, с которым давно враждует.