Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики 116 раз обстреляли силы АТО, у ВСУ серьезные потери

03.03.2017 07:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики 116 раз обстреляли силы АТО, у ВСУ серьезные потери

За минувшие сутки боевики 116 раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате которых 15 военных ранило, семерых травмировало, один погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в "Фейсбуке".

"Всего зафиксировано 116 обстрелов. Пятнадцать украинских военных ранены, семеро травмированы, один – погиб", – говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 "Град" боевики вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Танк - в районе Гнутово, а из минометов обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное и Гнутово. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Лебединский, Марьинку и Талаковку. По Широкино, Лебединскому и Марьинке стрелял снайпер, а по Новогригорьевке и Гнутово - БМП.

На Луганском направлении под обстрелы со 152-мм артиллерии попали Новозвановка и Лисичанск. С минометов различных калибров боевики обстреливали Новоалександровку, Новотошковское, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.

На Донецком направлении стрелял танк, 120-мм и 82-мм - по Авдеевке, Новолуганскому, Зайцево, Песках и шахте Бутовке. Из гранатометов обстреливались украинские позиции в районе Опытного, Песков и Каменки. Из БМП стреляли по Луганскому, а стрелковое оружие - по Майорскому и Невельскому. По Каменке, Новотроицкому и Новгородскому огонь вел снайпер, а зенитные установки стреляли по Троицкому и Авдеевке.


Фото: https://www.ipnews.in.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх