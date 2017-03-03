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Боевики 116 раз обстреляли силы АТО, у ВСУ серьезные потери
За минувшие сутки боевики 116 раз обстреляли украинские позиции в районе проведения антитеррористической операции, в результате которых 15 военных ранило, семерых травмировало, один погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в "Фейсбуке".
"Всего зафиксировано 116 обстрелов. Пятнадцать украинских военных ранены, семеро травмированы, один – погиб", – говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении с РСЗО БМ-21 "Град" боевики вели огонь в направлении наших позиций в районе Водяного. Танк - в районе Гнутово, а из минометов обстреляли Красногоровку, Новотроицкое, Водяное и Гнутово. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовку, Лебединский, Марьинку и Талаковку. По Широкино, Лебединскому и Марьинке стрелял снайпер, а по Новогригорьевке и Гнутово - БМП.
На Луганском направлении под обстрелы со 152-мм артиллерии попали Новозвановка и Лисичанск. С минометов различных калибров боевики обстреливали Новоалександровку, Новотошковское, Новозвановку, Катериновку, Крымское и Малиновое.
На Донецком направлении стрелял танк, 120-мм и 82-мм - по Авдеевке, Новолуганскому, Зайцево, Песках и шахте Бутовке. Из гранатометов обстреливались украинские позиции в районе Опытного, Песков и Каменки. Из БМП стреляли по Луганскому, а стрелковое оружие - по Майорскому и Невельскому. По Каменке, Новотроицкому и Новгородскому огонь вел снайпер, а зенитные установки стреляли по Троицкому и Авдеевке.
Фото: https://www.ipnews.in.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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