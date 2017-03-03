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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" уверяют, что МТС отключать в "республике" не будут

03.03.2017 20:50
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Боевики "ДНР" уверяют, что МТС отключать в "республике" не будут

Представители боевиков «ДНР» пытаются успокоить жителей оккупированных территорий, которые беспокоятся о возможном отключении связи оператора МТС.

Как написал на своей странице в социальной сети местный «депутат» Владислав Бриг, отключение не планируется.

«МТС МЫ отключать НЕ собираемся», — сообщил он.

При этом пользователи не верят в это сообщение. Некоторые дончане так напуганы перспективой потери связи, что ожидают отключение уже в ночь на завтра, 4 марта.


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, депутат, МТС, мобильная связь, ДНР
 
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