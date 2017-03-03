Боевики "ДНР" уверяют, что МТС отключать в "республике" не будут

03.03.2017 20:50

Представители боевиков «ДНР» пытаются успокоить жителей оккупированных территорий, которые беспокоятся о возможном отключении связи оператора МТС.

Как написал на своей странице в социальной сети местный «депутат» Владислав Бриг, отключение не планируется.

«МТС МЫ отключать НЕ собираемся», — сообщил он.

При этом пользователи не верят в это сообщение. Некоторые дончане так напуганы перспективой потери связи, что ожидают отключение уже в ночь на завтра, 4 марта.