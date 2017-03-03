Боевики обстреляли КП "Марьинка" в пятницу вечером

03.03.2017 23:03

В пятницу вечером боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка", в результате которого ранен один пограничник, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции, со ссылкой на пресс-службу Краматорского пограничного отряда.

"Сегодня с 21.20 до 21.50 со стороны населенного пункта Александровка боевиками незаконных вооруженных формирований проведен обстрел контрольного поста "Марьинка" из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Во время обстрела получил ранения средней тяжести военнослужащий Краматорского пограничного отряда, несший службу на КрП", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 18.00 пятницы боевики совершили 62 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.