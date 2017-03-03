Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики обстреляли КП "Марьинка" в пятницу вечером

03.03.2017 23:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики обстреляли КП "Марьинка" в пятницу вечером

В пятницу вечером боевики обстреляли контрольный пост "Марьинка", в результате которого ранен один пограничник, сообщает пресс-служба штаба Антитеррористической операции, со ссылкой на пресс-службу Краматорского пограничного отряда.

"Сегодня с 21.20 до 21.50 со стороны населенного пункта Александровка боевиками незаконных вооруженных формирований проведен обстрел контрольного поста "Марьинка" из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. Во время обстрела получил ранения средней тяжести военнослужащий Краматорского пограничного отряда, несший службу на КрП", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 18.00 пятницы боевики совершили 62 обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО.


Фото: 112.ua

Теги: Донбасс, Марьинка, обстрел, боевики, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх