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Боевики сорвали ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции
Незаконные вооруженные формирования ОРДО сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В сообщении отмечается, что сегодня, для обследования этого объекта, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был осуществлен запуск беспилотного летательного аппарата. При этом Вооруженные Силы Украины получили соответствующие сообщения и указания, которые были доведены до всех органов управления и войск, которые находятся вдоль линии разграничения. Режим прекращения огня со стороны украинской стороны придерживался совершенно, но в 08.46 беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии был утрачен в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО.
«В настоящее время работы приостановлены, проводится расследование. В случае установления режима тишины в районе проведения работ, во второй половине дня будет осуществлен следующую попытку о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции», - говорится в сообщении.
Фото: rian.com.ua/
Теги: Донбасс, ремонт, среда разработки, боевики, Донецкая фильтровальная станция
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