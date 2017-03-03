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Боевики сорвали ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции

03.03.2017 12:39
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Боевики сорвали ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции

Незаконные вооруженные формирования ОРДО сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В сообщении отмечается, что сегодня, для обследования этого объекта, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был осуществлен запуск беспилотного летательного аппарата. При этом Вооруженные Силы Украины получили соответствующие сообщения и указания, которые были доведены до всех органов управления и войск, которые находятся вдоль линии разграничения. Режим прекращения огня со стороны украинской стороны придерживался совершенно, но в 08.46 беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии был утрачен в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО.

«В настоящее время работы приостановлены, проводится расследование. В случае установления режима тишины в районе проведения работ, во второй половине дня будет осуществлен следующую попытку о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции», - говорится в сообщении.


Фото: rian.com.ua/

Теги: Донбасс, ремонт, среда разработки, боевики, Донецкая фильтровальная станция
 
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