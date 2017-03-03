Боевики сорвали ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции

03.03.2017 12:39

Незаконные вооруженные формирования ОРДО сорвали восстановительные работы на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



В сообщении отмечается, что сегодня, для обследования этого объекта, Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ был осуществлен запуск беспилотного летательного аппарата. При этом Вооруженные Силы Украины получили соответствующие сообщения и указания, которые были доведены до всех органов управления и войск, которые находятся вдоль линии разграничения. Режим прекращения огня со стороны украинской стороны придерживался совершенно, но в 08.46 беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии был утрачен в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО.



«В настоящее время работы приостановлены, проводится расследование. В случае установления режима тишины в районе проведения работ, во второй половине дня будет осуществлен следующую попытку о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции», - говорится в сообщении.