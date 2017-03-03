Цены на продукты в "недорогом" супермаркете Енакиево просто "кусаются"

03.03.2017 21:07

Житель оккупированного Енакиево, блогер Александр Чернов поделился в соцсети снимками из местного супермаркета, на которых можно увидеть цены на некоторые продукты, пишет vchaspik.ua.

Так, самую дешевую сметану можно приобрести за 33 рубля, цена на хлеб составляет в среднем 15-17 рублей.

Особенно впечатляют цены на колбасные изделия: на полках супермаркета присутствуют "ДНРовские" колбасы по цене 500, 600 и даже 1000 рублей.

Как видно на фото, товары, произведенные в "ДНР", маркируют специальным значком.

"#Енакиево цены на продукты в "недорогом" супермаркете (4 фото 2.3.2017) Зато с лейблом "сделано в #ДНР"- обязаловка! #ватахавает", - прокомментировал фото Чернов.