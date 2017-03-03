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Архив - Донецкая область

Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора

03.03.2017 18:29
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Для Донецкой фильтровальной станции нашли безопасный заменитель хлора

Хлор на Донецкой фильтровальной станции, которая находится в зоне обстрелов, планируется заменить безопасными веществами для обеззараживания воды. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский сказал сегодня журналистам в Авдеевке, сообщают украинские СМИ.

"Проблема в том, что режима тишины боевики не дают. КП "Вода Донбасса" говорит – 2-3 дня (нужно для ремонтных работ – ред.), возможно, быстрее сможем, потому что не такие уже и большие повреждения хлоропровода. Я читал, что кто-то написал "2,5 тысячи тонн", но это уже перегнули, на самом деле 2,5 тонны. Там чуть больше 900 кг в одной емкости. Всего три емкости и около трех тонн хлора есть. И его собираемся вывезти. Дезактивировать воду будем ингредиентами, которые не несут угрозу для людей" , - сказал глава области. 


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, хлор, заменитель, Донецкая фильтровальная станция
 
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