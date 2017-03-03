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Архив - Донецкая область

ДНРовцы обнародовали список украинских предприятий, где введено "внешнее управление"

03.03.2017 07:09
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ДНРовцы обнародовали список украинских предприятий, где введено "внешнее управление"

Совет министров так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") обнародовал список предприятий и учреждений украинской юрисдикции, на которых с 1 марта введено внешнее управление. 

В числе предприятий - Енакиевский металлургический, Ясиновский коксохимический, Харцызский трубный заводы, концерн "Стирол", шахты имени Засядько и "Комсомолец Донбасса", "Донецкоблэнерго", "Укртелеком", а также стадион "Донбасс Арена". 

С полным списком предприятий можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в фейковой "ДНР" заявили, что украинские предприятия, находящиеся в зоне ответственности "министерства промышленности и торговли ДНР", перешли под внешнее управление.

 В СКМ назвали неприемлемыми требования "ЛДНР" о перерегистрации предприятий и уплате им налогов.

Отметим, что в так называемых "Донецкой и Луганской Народных Республиках" пообещали ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять в Украину уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

Напомним, в Украине из-за торговой блокады Донбасса с 17 февраля введен чрезвычайный режим в энергетике, который будет действовать месяц.  

Блокада железнодорожных путей началась 26 января, ее инициаторами стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.


Фото: ru.hromadske.ua/

Теги: Украина, Донбасс, список, предприятие, управление, ДНР
 
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