Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНРовцы обвинили Украину в обстрелах и «срыве» инспекции на Донецкую фильтровальную станцию

03.03.2017 09:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНРовцы обвинили Украину в обстрелах и «срыве» инспекции на Донецкую фильтровальную станцию

В так называемом  "оперативном командовании "ДНР" заявили, что ВСУ нарушили договоренности по соблюдению "режима тишины" на Донецкой фильтровальной станции, чем сорвали совместную инспекцию.

В "командовании" отметили: "Инспекция на ДФС сорвана, ОБСЕ только что покинули ее территорию. Несмотря на все договоренности „режим тишины“ со стороны ВСУ не соблюдается".

При этом в "республике" заявили, что это была "спланированная акция" украинских силовиков с целью "не допустить нормализации ситуации вокруг станции".


Фото: https://dan-news.info/

Теги: Украина, Донбасс, обвинение, ДНР, Донецкая фильтровальная станция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх