ДНРовцы обвинили Украину в обстрелах и «срыве» инспекции на Донецкую фильтровальную станцию

03.03.2017 09:43

В так называемом "оперативном командовании "ДНР" заявили, что ВСУ нарушили договоренности по соблюдению "режима тишины" на Донецкой фильтровальной станции, чем сорвали совместную инспекцию.

В "командовании" отметили: "Инспекция на ДФС сорвана, ОБСЕ только что покинули ее территорию. Несмотря на все договоренности „режим тишины“ со стороны ВСУ не соблюдается".

При этом в "республике" заявили, что это была "спланированная акция" украинских силовиков с целью "не допустить нормализации ситуации вокруг станции".