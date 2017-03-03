"Отжатую" "Донбасс Арену" хотят "украсить" фотографиями боевиков и российских наемников

03.03.2017 20:13

"Советник" главаря "ДНР" Александр Казаков предложил вместо портретов игроков донецкого "Шахтера" повесить на "Донбасс Арене" фотографии "героев республики".

Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке", передает 62.ua.

"Побывал поздно вечером у Донбасс Арены. Очень красиво! И пришла в голову мысль. Раз сейчас эта арена принадлежит Республике, то надо фотографии бразильцев, хорватов и других игроков (в основном бывших) “Шахтера” заменить, например, на фотографии героев Донецкой народной республики: Захарченко, Кононов, Павлов (Моторола), Авидзба (Абзаз), Толстых (Гиви), Дикий, Гришин (Медведь), Немогай и другие...”, — написал он.