Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)

03.03.2017 19:20

Сотрудники Службы безопасности Украины привлекли к участию в программе "Тебя ждут дома" бывшего члена незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчина присоединился к боевикам в июне 2014 года, прошел военную подготовку, привлекался к охране объектов террористов. Осознав свою ошибку, он вернулся на подконтрольную Украине территорию и добровольно сдался правоохранителям, воспользовавшись программой СБУ "Тебя ждут дома". В своем обращении бывший боевик заверил всех, кто ошибался, воевал или воюет за т.н. "Новороссию" в том, что программа работает и действительно помогает вернуться к мирной жизни.





