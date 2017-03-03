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Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)

03.03.2017 19:20
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Еще один бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома" (ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины привлекли к участию в программе "Тебя ждут дома" бывшего члена незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчина присоединился к боевикам в июне 2014 года, прошел военную подготовку, привлекался к охране объектов террористов. Осознав свою ошибку, он вернулся на подконтрольную Украине территорию и добровольно сдался правоохранителям, воспользовавшись программой СБУ "Тебя ждут дома". В своем обращении бывший боевик заверил всех, кто ошибался, воевал или воюет за т.н. "Новороссию" в том, что программа работает и действительно помогает вернуться к мирной жизни.




Фото: www.prostir.ua/

Теги: Донбасс, война, программа, СБУ, боевики
 
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