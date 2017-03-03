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Фейковые выборы на оккупированном Донбассе откроют для Кремля возможность получить право вето на будущее Украины
Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что с помощью проведения фальшивых выборов в Донецке и Луганське президент РФ Владимир Путин хочет получить право вето на будущее Украины. Об этом политик заявил во время дискуссии в Королевском Институте международных отношений "Chatham House" 3 марта в рамках визита в Лондон, сообщает 112.ua.
Отвечая на вопросы экспертов, он подчеркнул, что существует дипломатический путь разрешения ситуации на востоке Украины: "Первое - полное прекращение огня. Следующее - вывод российских войск".
О возможности проведения выборов на территории Донецкой и Луганской областей, Арсений Яценюк отметил: "Я поддерживаю идею провести выборы в Донецке и Луганске - свободные и честные выборы, а не имитацию выборов под руководством президента Путина".
Арсений Яценюк подчеркнул, что президент Путин "хочет держать руку на нашем горле и использовать Донецк и Луганск как инструмент влияния на выбор Украины".
"Путин убежден, что если он проведет свои фальшивые выборы, то получит право вето относительно будущего Украины", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
"Мы заинтересованы в дипломатическом решении, но с российской стороны интереса нет", - сказал Арсений Яценюк.
Фото: 112.ua
Теги: Украина, Донбасс, выборы, Путин, право собственности, ДНР, ЛНР
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