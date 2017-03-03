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Главарь "ДНР" Захарченко объявил торговую блокаду Киеву
Глава самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что жители Донбасса научились жить в блокаде со стороны украинских силовиков, теперь "ДНР" объявляет блокаду Киеву, сообщает сайт ria.ru.
"Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем. Да, продавали уголь, чтобы получать деньги и платить зарплату здесь. Но за счет того, что мы научились жить в блокаде, мы объявляем блокаду Украине", — сказал он на пресс-конференции.
Ранее Захарченко сообщил, что, чтобы преодолеть кризис из-за транспортной блокады, с 1 марта в республике введено внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.
В конце января бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной.
Из-за блокады украинская сторона не может закупать уголь антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и является одним из основных видов топлива для Украины. Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов, некоторые промышленные предприятия остановили производство.
Фото: https://ria.ru/
Теги: Донбасс, Киев, блокада, объявление, ДНР, Захарченко
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