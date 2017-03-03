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Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях

03.03.2017 14:07
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Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях

Сотрудники предприятий после перехода под юрисдикцию "ДНР" будут получать достойную зарплату. Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.

"Не будет, когда при Украине по 150 тысяч получали топ-менеджеры. Я считаю, что не надо платить такие бешеные деньги. Остальная заработная плата будет достойна", — отметил глава государства.

Захарченко также подчеркнул, что переходный процесс займет около двух месяцев. Оклады за этот период также будут выплачены.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, зарплата, предприятие, повышение, ДНР, национализация, Захарченко
 
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