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Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "достойную зарплату" на "отжатых" украинских предприятиях
03.03.2017 14:07
Сотрудники предприятий после перехода под юрисдикцию "ДНР" будут получать достойную зарплату. Об этом сегодня на пресс-конференции журналистам заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.
"Не будет, когда при Украине по 150 тысяч получали топ-менеджеры. Я считаю, что не надо платить такие бешеные деньги. Остальная заработная плата будет достойна", — отметил глава государства.
Захарченко также подчеркнул, что переходный процесс займет около двух месяцев. Оклады за этот период также будут выплачены.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, зарплата, предприятие, повышение, ДНР, национализация, Захарченко
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