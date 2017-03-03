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Главарь "ДНР" Захарченко распорядился погасить долги по зарплате шахтерам двух угольных предприятий

03.03.2017 12:21
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Главарь "ДНР" Захарченко распорядился погасить долги по зарплате шахтерам двух угольных предприятий

По данным координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, согласно распоряжению главаря "ДНР" А. Захарченко № 40 утверждена программа по частичному погашению задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий "Артемуголь" (Горловка) и "Орджоникидзеуголь" (Енакиево).

Также, Тымчук отметил, что в распоряжении указано об освобождении данных работников от выплаты налога на прибыль и единого социального взноса.


Фото: https://www.google.com.ua

Теги: Донбасс, зарплата, погибла, ДНР, Захарченко, долги
 
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