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Главрь "ДНР" Захарченко сомневается в том, что визит в "республику" нардепа Савченко ускорит обмен пленными

03.03.2017 14:57
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Главрь "ДНР" Захарченко сомневается в том, что визит в "республику" нардепа Савченко ускорит обмен пленными

Процесс обмена пленными между "ДНР" и Киевом вряд ли ускорится после посещения депутатом Верховной рады Украины Надеждой Савченко украинских пленных в Макеевке. Такое мнение сегодня высказал главрь "республики" Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.

По его мнению, Савченко приехала в "республику", для того чтобы показать украинской стороне важность обмена пленными. «Если поездка Савченко поможет, то мы примем любую помощь от человека, который поможет нам обменять наших братьев», — пояснил Захарченко.

Напомним, что визит украинских общественных деятелей Надежды Савченко и Владимира Рубана продлился в "ДНР" с 24 по 25 февраля.


Фото: https://dan-news.info/

Теги: Донбасс, Савик Шустер, визит, ДНК, обмен, Захарченко
 
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