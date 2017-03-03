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Из-за обстрелов трасса Донецк-Горловка перекрыта, добраться можно в объезд через Енакиево
03.03.2017 15:55
Продлено ограничение движения транспортных средств по автодороге Донецк-Горловка через Ясиноватую. Об этом сообщает так называемое "министерство транспорта" "ДНР".
"В связи с продолжающимися боевыми действиями принято решение продлить ограничение движения транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования С051840 «От /М-04/ — Ясиноватая» км 0+000 – км 6+000. Данный участок дороги связывает Ясиноватую и Горловку. Для проезда из Донецка, Макеевки и Ясиноватой в Горловку необходимо использовать объездной путь через Енакиево", — говорится в сообщении.
Фото: dnr-news.com/
Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, дорога, объединение
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