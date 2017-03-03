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Как блокада Донбасса переросла в государственную измену - мнение эксперта
Как сообщает replyua.net, известный украинский политический аналитик Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что совсем не вериться в то, что в Украине в последнее время произошла череда случайных совпадений.
По словам эксперта, сначала несколько депутатов, затем вся фракция "Самопомощь" и люди, которых в прессе принято называть ветеранами АТО, заблокировали пару железнодорожных путей, которыми в Украине везли уголь из наших же, но оккупированных территориях. На этой стадии все еще выглядело довольно прилично.
"Дальше оказалось, что блокируют действительно именно Украину, а не ОРДЛО. Правда энергетического коллапса не произошло, просто немножко выросла себестоимость электроэнергии, но всплыла одна дополнительная проблемка – дело не только в энергетике, но и в параличе нашей металлургии, которая формирует основу валютной выручки, а значит устойчивости гривны", – написал Черновил.
По его словам, затем стало понятно, что кокса для металлургии купить нельзя нигде, кроме России. На энергетику ресурсы есть, а на металлургию их уже нет. Мы покрывали свои потребности самостоятельно, теперь не сможем. Хороший "патриотизм" у блокеров получается и, когда блокировка уже окончательно стала политической акцией оппозиционной парламентской партии, а это значит, что никто не рискнет ее разогнать, или оттеснить, Россия резко поднимает цену на кокс более чем на треть. Дальше у нас резко возрастет себестоимость металла и упадет его конкурентность.
"Угадайте с одного раза, кто готов занять нашу торговую нишу. Нет, можно, конечно же рассказывать, что все это так совпало, можно говорить, что это они от глупости и невежества, а я почему-то думаю, что речь идет о заговоре в пользу иностранного государства, то есть о государственной измене", – резюмировал Тарас Черновил.
Фото: patrioty.org.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, энергетика, кризис, блокада
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