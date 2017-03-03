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Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу

03.03.2017 18:59
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Кремль снова хочет посадить Украину за стол переговоров с боевиками и заявляет о невозможности силового решения по Донбассу

Сергей Рябков, замглавы МИД России, предупредил Украину и США о том, что лучше не думать о силовом решении конфликта в зоне АТО, пишет 1492news.com.

Он призвал всех сесть за стол переговоров. Рябков заявил, что США виноваты в том, что Украина не хочет выполнять всех условий минских договоренностей и Киев тешится иллюзиями, будто бы у простого "рабочего народа" так легко сможет отвоевать захваченные земли.

"Если бы таких действий не производилось коллегами в США, в других странах, наверное, ситуация сейчас там была бы гораздо лучше", - заявил Рябков.

В то же время Кремль будет приветствовать шаги Украины, которые направлены на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, и лучше всего, если Порошенко сядет за один стол переговоров с террористами и головорезами, уверен замглавы МИД России.

Напомним, ситуация в зоне АТО обострилась с января, когда боевики предприняли попытку захвата Авдеевки, но понесли серьезные потери в живой силе и технике. Понимаю всю беспомощность и безвыходность, боевики стали обстреливать позиции ВСУ из жилых кварталов Донецка, вызывая ответный огонь украинской армии, чтобы после обвинить их в расстреле мирных жителей Донбасса.



Фото: tsn.ua

Теги: Украина, Донбасс, освобождение, сценарий, ДНР, ЛНР
 
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