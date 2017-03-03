Крымские вина будут поставлять в "ЛДНР" как на одно из приоритетных направлений

03.03.2017 22:58

Продукцию винодельческих предприятий оккупированного Крыма планируют поставлять в "ДНР" и "ЛНР". Об этом в Симферополе заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, являющийся "координатором социально-политического и экономического взаимодействия с республиками Донбасса", - сообщают "Новости Крыма".

По словам Козенко, данный вопрос обсуждался в ходе визита "делегации "ДНР" и "ЛНР" в Крым в январе этого года.

«На недавней встрече в январе звучали предложения об оптовых поставках в Донецкую и Луганскую народные республики нашей винодельческой продукции. Это очень большой рынок – 3,5 млн человек. И я считаю, что это одно из приоритетных и серьезных направлений», - заявил Козенко.