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Архив - Донецкая область

Крымские вина будут поставлять в "ЛДНР" как на одно из приоритетных направлений

03.03.2017 22:58
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Крымские вина будут поставлять в "ЛДНР" как на одно из приоритетных направлений
Продукцию винодельческих предприятий оккупированного Крыма планируют поставлять в "ДНР" и "ЛНР". Об этом в Симферополе заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко, являющийся "координатором социально-политического и экономического взаимодействия с республиками Донбасса", - сообщают "Новости Крыма".
По словам Козенко, данный вопрос обсуждался в ходе визита "делегации "ДНР" и "ЛНР" в Крым в январе этого года.
«На недавней встрече в январе звучали предложения об оптовых поставках в Донецкую и Луганскую народные республики нашей винодельческой продукции. Это очень большой рынок – 3,5 млн человек. И я считаю, что это одно из приоритетных и серьезных направлений», - заявил Козенко.

Фото: apostrophe.ua/

Теги: Донбасс, Крым, вино, ДНР, ЛНР
 
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